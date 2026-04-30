新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキング！ 2位「鈴木亮平」、3年連続の1位は？ 【俳優・歌手部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【俳優・歌手部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、俳優の鈴木亮平さんでした。
役柄に真摯に向き合う姿勢やストイックに努力を重ねる姿が評価され、「頼もしい」「知性的・スマート」といったイメージで支持を集めました。仕事に対する責任感が強く、部下の模範となる理想的な上司像として評価されています。
1位は、俳優のムロツヨシさんでした。
3年連続で1位を獲得しており、「親しみやすい」「おもしろい」といったイメージで男女ともに高い支持を得ています。部下との距離が近く、悩み事なども気軽に相談できそうな安心感のある上司として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：鈴木亮平
2位は、俳優の鈴木亮平さんでした。
役柄に真摯に向き合う姿勢やストイックに努力を重ねる姿が評価され、「頼もしい」「知性的・スマート」といったイメージで支持を集めました。仕事に対する責任感が強く、部下の模範となる理想的な上司像として評価されています。
1位：ムロツヨシ
1位は、俳優のムロツヨシさんでした。
3年連続で1位を獲得しており、「親しみやすい」「おもしろい」といったイメージで男女ともに高い支持を得ています。部下との距離が近く、悩み事なども気軽に相談できそうな安心感のある上司として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)