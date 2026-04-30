小田急電鉄は、スマートフォンから簡単に購入・利用ができる「デジタル1日全線フリー乗車券」を2026年5月1日より販売開始します。従来の紙のきっぷと同額（おとな2,000円）で小田急全線が乗り降り自由になるこのチケットは、駅の券売機に並ぶことなく、1ヵ月前からいつでもどこでも購入可能になるのが最大の特徴です。さらに、一人が複数枚購入して同行者のスマホへチケットを「譲渡」できる新機能も備えています。ゴールデンウイ