【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エボルタ 単3形アルカリ乾電池 28本パック LR6EJA/28SV Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にパナソニックの電池が追加された。 期間中、アルカリ乾電池「エボルタ」および「エボルタ NEO