【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エボルタ 単3形アルカリ乾電池 28本パック LR6EJA/28SV

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にパナソニックの電池が追加された。

期間中、アルカリ乾電池「エボルタ」および「エボルタ NEO」の単3形/単4形 28本パック、充電池「エネループ スタンダードモデル」（単3形：4本パック、20本パック、単4形：4本パック、20本パック）および「エネループ プロ ハイエンドモデル（大容量モデル）」（単3形：4本パック、単4形：4本パック）がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エボルタ NEO 単4形 アルカリ乾電池 28本パック LR03NJA/28S

【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量2000mAh/くり返し回数600回] 単3形 充電池 1.2V ニッケル水素 4本パック BK-3MCD/4HA

【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量800mAh/繰り返し600回] 単4形充電池 20本パック BK-4MCD/20SA

【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エネループ プロハイエンドモデル(大容量モデル) [最小容量2500mAh/くり返し回数150回] 単3形 充電池 4本パック eneloop pro BK-3HCD/4HA