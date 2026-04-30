開催：2026.4.30 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 3 [マーリンズ] MLBの試合が30日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとマーリンズが対戦した。 ドジャースの先発投手はタイラー・グラスノー、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 2回表、5番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトスタンドへのホ&#