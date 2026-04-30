4月29日、大井競馬場で3歳ダート三冠競走の初戦・羽田盃（Jpn1）が行われ、TCKイメージキャラクターを務める横浜流星が来場、表彰式のプレゼンターを務めた。今年は日本初のナイター競馬として誕生した「トゥインクルレース」が40周年の節目を迎えるシーズン。横浜は羽田盃の告知CM出演時と同じ黒のスーツ姿で登場し、会場からは大きな歓声が上がるなど場内の熱気を一気に高めた。【羽田盃】戸崎「先生とのプラン上手くいった