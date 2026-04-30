職場のトラブルメーカーが上層部とズブズブの関係だと、人間関係は最悪のままだろう。「この春転職をしました」と投稿で明かした埼玉県の50代女性（事務・管理）。以前の職場には社長の子飼いだという60代半ばのコネ入社上司がおり、女性は日々振り回されていたという。（文：篠原みつき）「自分が長く勤めたい為に、上司より若く多く仕事をしている私の仕事の邪魔をして私の評価を落とそうとしたり、上司が全く分からない私の仕事