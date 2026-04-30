離婚や独立といった転機は、自由と引き換えに“生活費”という冷酷な現実を突きつけてくるものだ。投稿を寄せた千葉県の60代女性（医療・福祉・介護の支援員／年収600万円）は、離婚直後の「お金がなかった時期」を振り返る。当時は就職して2年目、給料は月15万円ほどで一人暮らしを始めたばかりだった。幼少期から貧乏で節約には慣れていたはずだったが、「こんなにもお金がかかって大変なものだと初めて知りました」と回想してい