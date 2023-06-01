ビートルズの来日（１９６６年６月２９日）から６０周年を記念した特別企画が始動する。１９６６年に来日記念盤として発売された「プリーズ・プリーズ・ミー」「ウィズ・ザ・ビートルズ」が、６月２６日に当時のアートワークを可能な限り再現した紙ジャケットのＳＨＭ―ＣＤ（高音質ＣＤ）と、ＬＰ盤の２種類で発売される。同日には、日本公演の写真を用いた日本盤シングル「イエロー・サブマリン／エリナー・リグビー」がカラ