「今日はポストというか、相手に微笑んでたなと。そういう感じはあります」と振り返ったのはRB大宮アルディージャWOMENの守護神・福田史織。クラブにとっての初タイトルを目指した中、準優勝に終わり悔しさを滲ませた。29日、2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝が『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』で行われ、大宮は日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦した。共に初優勝を目指した戦いは、一進一退の展開に。開始3分