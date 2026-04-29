モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月29日、自身のInstagramを更新。愛犬とカフェでくつろぐお散歩ショットを披露しました。【写真】Cocomi、愛犬との“ハイタッチ”愛犬との“ハイタッチ”もCocomiさんは「沢山撮ってくれたー！ ありがとう」とつづり、9枚の写真を投稿。グレーのスウェットにキャプ帽をかぶったCocomiさんが愛犬を抱っこするショットやカフェでくつろぐ姿など、リラックスした様子が印象的な愛犬と