元バレーボール＆ビーチバレー選手の大山未希さん（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、きょうだい3ショットを披露した。未希さんは、「レアキャラけんじ。大山姉妹の弟です2人姉妹だと思ってる人多いもんね笑分厚すぎる」とつづった。未希さんは1メートル79、姉でバレーボール女子元日本代表でスポーツ解説者の大山加奈さんは1メートル87と高身長だが、けんじさんも高身長。この日は3ショットとなった理由