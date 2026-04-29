歌手・女優の知念里奈（45）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、芸能界の「沖縄会」で最後に行われる恒例行事を明かした。沖縄出身の芸能人が集まる会は、ボクシングWBA世界ライトフライ級王座を13度防衛した具志堅用高氏にちなんで「具志堅会」と呼ばれるという。知念は「具志堅用高さんを中心にMAXのメンバーやDA PUMPのISSAさんとか（ガレッジセールの）ゴリさんもいらっしゃったり」