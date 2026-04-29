女優の瀬戸朝香が新しいヘアスタイルを公開した。瀬戸は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日また一つ作品を終えましたひと段落したからヘアチェンジ」と明かし、ヘアチェンジ後のショットをつなげたムービーをアップした。「ただのブラックだとなんだかな…と思い少しだけブルーを入れたダークネイビーな感じ伸びた分だけ重い部分を軽くしてもらいました前髪も切ったよ長さはね…ひたすら伸ばすの