ホロライブ所属の女性VTuberユニット・秘密結社holoXの初の単独ライブ『秘密結社 holoX Live 2026「First MISSION」』が、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で配信される。『秘密結社 holoX Live 2026「First MISSION」』配信されるのは、29日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された同ライブの映像。5月30日11時から7月5日23時59分まで、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国の対象カラオケルームで楽しめる