無事離陸〜着陸まで成功ボーイング・ディフェンスは2026年4月27日、無人給油機として開発中のMQ-25「スティングレイ」量産型が、初の飛行試験を実施したと発表し、公式Xにてその動画を公開しました。【動画】アメリカ海軍の将来支える「無人タンカー」の飛行試験を動画で公開された動画では、格納庫からけん引されたMQ-25が滑走路へと自力でタキシングし、見事離陸に成功。その後、飛行場へと無事に着陸する様子が収められてい