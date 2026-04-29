競走馬の引退後のキャリアを応援し、発信する「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」が29日、滋賀県大津市ラクエドラゴンホースパークで開催された。馬場馬術競技には現役JRA調教師の中竹和也師、池添学師がエントリー。伊香立公園で行われたスペシャルトークショーには福永祐一師、川田将雅騎手が登壇。「ウマ娘」声優の亜咲花（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、佐藤榛夏（シーザリ