お笑いコンビ「バナナマン」ＭＣをつとめるフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」（水曜・午後７時）が２９日、放送された。２８日に日村勇紀が所属事務所の公式サイトで当面休養することを発表したが、人気ユーチューバーのＨＩＫＡＫＩＮらを特集した収録済みのこの日の放送では、日村の姿はなかった。日村の休養については、設楽統が２９日に生放送されたＭＣをつとめる同局系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・