地元の高校生たちが「チャリーダーズ」として、自転車の安全運転を呼びかけます。飯塚警察署で29日午前、嘉穂高校など5つの高校の生徒が「高校生交通安全チャリーダーズ」の認定書を受け取りました。飯塚警察署が管轄する福岡県飯塚市と桂川町では去年、自転車が関わる交通事故が26件起きていて、このうち9件は高校生が自転車を運転していました。チャリーダーズに認定された生徒22人は、学校