4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、5月1日（金）25時より放送・配信の第6話先行場面カットとあらすじが公開された。あわせて本日配信リリースされた、オープニングテーマ［Alexandros］『Hallelujah』のコラボレーションMVが公開された。さらにマッドサージ役は斉藤次郎に決定した。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少