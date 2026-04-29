大阪杯で６着に敗れたレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、次走は安田記念（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）への出走を検討していることが分かった。キャロットクラブが２９日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。安田記念へ参戦すれば、２５年マイルＣＳ（１２着）以来、２度目のマイルＧ１出走となる。