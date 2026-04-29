長渕剛が、2025年に開催したアリーナツアー＜7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025＞より、ツアーファイナルとなった神奈川・Kアリーナ横浜公演を完全収録したライブ音源作品『7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025（Live at K-Arena Yokohama,2025）』 を、本日配信リリースした。本作には、「家族」「巡恋歌」「STAY DREAM」「Success」「BLOOD」など代表曲を含めた全19曲を収録している。収録曲の中でも「家族」では、原風景への愛と痛み