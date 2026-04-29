長渕剛、神奈川・Kアリーナ横浜公演を収録したライブ音源作品『7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025（Live at K-Arena Yokohama,2025）』本日配信リリース
長渕剛が、2025年に開催したアリーナツアー＜7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025＞より、ツアーファイナルとなった神奈川・Kアリーナ横浜公演を完全収録したライブ音源作品『7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025（Live at K-Arena Yokohama,2025）』 を、本日配信リリースした。
本作には、「家族」「巡恋歌」「STAY DREAM」「Success」「BLOOD」など代表曲を含めた全19曲を収録している。
収録曲の中でも「家族」では、原風景への愛と痛み、喪失と孤独が、年齢を重ねた今の長渕剛だからこそ持ち得る重みを伴って響く。「HOPE」や「豚(BUTA)」では、社会の歪みや時代への怒りが生々しい言葉として叩きつけられ、「STAY DREAM」「人間になりてえ」「明日へ向かって」では、それでもなお立ち上がり続けようとする人間の意志が、観客の大合唱と一体となって増幅していったという。
一方で、「交差点」「巡恋歌」「俺たちのキャスティング・ミス」「BLOOD」といった楽曲では、長渕剛のもう一つの核である繊細な情感、愛することの弱さ、失うことの痛みが濃密に浮かび上がる。満員の会場を揺らした歌声はもちろんのこと、観客の歓声やシンガロングも含めて、その夜にしか生まれなかった空気がそのままパッケージされたライブ音源作品に仕上がっているとのことだ。
◾️『7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025（Live at K-Arena Yokohama,2025）』
2026年4月29日（水）リリース
配信：https://big-up.style/7AwfLh136t
▼収録曲
家族（Live at K-Arena Yokohama,2025）
HOPE（Live at K-Arena Yokohama,2025）
黒いマントと真っ赤なリンゴ（Live at K-Arena Yokohama,2025）
豚(BUTA)（Live at K-Arena Yokohama,2025）
STAY DREAM（Live at K-Arena Yokohama,2025）
人間になりてえ（Live at K-Arena Yokohama,2025）
明日の風に身をまかせ（Live at K-Arena Yokohama,2025）
蝉 semi（Live at K-Arena Yokohama,2025）
交差点（Live at K-Arena Yokohama,2025）
巡恋歌（Live at K-Arena Yokohama,2025）
ファイティングポーズ（Live at K-Arena Yokohama,2025）
かましたれ！（Live at K-Arena Yokohama,2025）
青春（Live at K-Arena Yokohama,2025）
自分のために（Live at K-Arena Yokohama,2025）
明日へ向かって（Live at K-Arena Yokohama,2025）
俺たちのキャスティング・ミス（Live at K-Arena Yokohama,2025）
勇次（Live at K-Arena Yokohama,2025）
Success（Live at K-Arena Yokohama,2025）
BLOOD（Live at K-Arena Yokohama,2025）
