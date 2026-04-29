◇明治安田J1百年構想リーグ第13節鹿島1―2東京V（2026年4月29日味の素スタジアム）首位・鹿島は敵地で東京Vに逆転で敗れ、90分間で今季初黒星を喫した。前半19分にDF濃野のゴールで先制こそしたが、序盤から攻勢に出ていた相手の勢いを止められない。同34分にDF安西のパスが乱れたところからロングシュートを決められ、6分後には左サイドを破られて連続失点した。FW鈴木は「ふわっと入ってしまった。勢いに乗ってくるチー