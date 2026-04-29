５月１日は「自転車ヘルメットの日」。毎年５月は自転車の安全利用とマナー向上、活用推進啓発を強化する「自転車月間」で、その“あたま＝初日”をヘルメットメーカー・オージーケーカブトが記念日を制定した。自転車の安全利用や、ヘルメットの着用について改めて考えてもらいたいという想いから同社は、日本で唯一「あたまの宮」と名づく頭之宮四方（こうべのみやよもう）神社（三重県度会郡大紀町）とコラボして全国で初と