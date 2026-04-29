[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](三協F柏)※16:00開始主審:Shota Nakamura<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 29 永井堅梧DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 42 原田亘MF 15 小見洋太MF 16 汰木康也MF 20 瀬川祐輔MF 21 小西雄大MF 32 山之内佑成MF 39 中川敦瑛FW 9 細谷真大控えGK 46 松本健太DF 2 三丸拡DF 88 馬場晴也MF 14 大久保智明MF 28 戸嶋祥郎MF 38 島野怜MF 40 原川力MF 87 山内日向汰FW 18 垣田裕暉監督リカルド