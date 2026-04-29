日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が２２日に放送された。この日は「ダイエットはつらいよＳＰ」。レインボー・ジャンボたかお、池田直人が出演した。ジャンボは、ＭＡＸ体重が１３５キロだと明かし「われわれコンビ、こういう感じですけど。一回、血液検査でどっちが太りやすいか太りにくいかみたいな。血液で体質を調べられるんですよ。池田は、めっちゃ太りやすい体質だったんです」と、スリムな相方を指し