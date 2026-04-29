◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(29日、神宮球場)阪神・熊谷敬宥選手がセカンドの守備でファインプレーを見せました。この日「8番・セカンド」でスタメン出場した熊谷選手は2回、先頭のヤクルト・サンタナ選手が放った二遊間への鋭いゴロに追いつき逆シングルで好捕。1塁へのジャンピングスローでの送球は1バウンドしますが、ファースト・大山悠輔選手がうまくキャッチしアウトとしました。阪神はこの試合、開幕から全試合に