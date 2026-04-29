「ロッテ−楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）記念試合「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催。マリオとルイージが来場した。一、三塁ベースに使用する「ハテナブロック」をモチーフとした特別デザインのベース贈呈式を行い、ファーストピッチセレモニーに登板した。試合前にはマリオのキャップをかぶった佐藤都志也捕手、ルイージのキャップをかぶった西川史礁外野手がマリオ、ルイー