◇ア・リーグエンゼルス 2―5 ホワイトソックス（2026年4月28日シカゴ）開幕から快進撃を続けてきたエンゼルスの右腕ホセ・ソリアーノ投手が今季初黒星を喫した。試合前の時点で6試合に投げて無傷の5勝。37回2/3を投げて1失点（自責1）のみで防御率0・24という驚異的な成績を残していた。この日も初回は3者連続三振の立ち上がり。しかし2回、先頭のモンゴメリーに右翼への先制アーチを浴び、連続無失点イニングは25回2