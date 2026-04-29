[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](カンセキ)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 31 鹿野修平DF 25 岩崎博DF 26 田畑知起DF 88 内田航平MF 6 阿部海斗MF 13 大曽根広汰MF 27 永井大士MF 40 食野壮磨MF 47 吉野陽翔MF 81 中野克哉FW 9 近藤慶一控えGK 71 猪越優惟DF 5 柳育崇DF 24 田端琉聖DF 37 木邨優人MF 4 佐藤祥MF 17 杉森考起FW 7 川名連介FW 19 庄司朗FW 29 矢野貴章監督米山篤志[湘南ベ