タレントの中山秀征が「中山秀征書道展ｉｎＮａｇａｓａｋｉ〜西海〜」の開催を報告した。２９日までに自身のインスタグラムを更新した中山は、「５月２日から長崎県美術館にて中山秀征書道展〜西海がスタートします」と報告。「長崎スペシャルバージョン新作を発表致します、出来たてほやほや笑改めて額装して展示させていただきます。２７作品をお楽しみ下さい」とつづり、自身の作品を写した写真などをアップ。さらに「