タレントの西野未姫が28日、自身のアメブロを更新。大きくなったおなかが目立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】西野未姫の家族ショット（長女・にこりちゃんの姿も）2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には第2子の妊娠も報告していた。この日は「だいぶお腹がパンパンになってき