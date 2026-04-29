【287系『くろしお』 60周年記念ラッピング第2弾 6両セット】 5月2日発売予定 価格：24,530円 KATOは、鉄道模型「287系『くろしお』 60周年記念ラッピング第2弾 6両セット」を5月2日に発売する。価格は24,530円。 くろしおは西日本旅客鉄道が運行する特別急行。商品では60周年記念ラッピング第2弾が施された吹田総合車両所日根野支所のHC603編成を製品化している。両先頭車に施