動物園の閉園5分前、サラリーマンのようにくつろぐコアラの動画がInstagramに投稿され、話題を集めている。投稿したのは写真家・イラストレーターのやしじゅん（@yasijuntokoala）さん。まるで仕事終わりのサラリーマンのように木の上でくつろぐコアラの姿は36.3万いいねを記録し、「完全に50代のおっさん！」「人間っぽさでちゃったのかな、中の人…」と笑いを呼んだ。撮影当日の様子をやしじゅんさんに聞いた。【全身画像】「