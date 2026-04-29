俳優の内田櫻子（20）が、28日放送のNHK総合ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00※全10回）に出演。新人俳優としては異例の形で、NHKドラマデビューを飾った。【写真】透明感がすごい…異例のNHKドラマデビューを果たした内田櫻子本作は歌手で俳優の中島健人が主演を務める。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理