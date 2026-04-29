Photo: ギズモード・ジャパン ヒトにとって最も重要な生理現象=睡眠の質が問われています。健康やメンタルに大きな影響を及ぼす睡眠も、仕事のストレスや生活サイクルの乱れなどで質が下がってしまうことが多々。その睡眠を科学的に解明して、テクノロジーと組み合わせて改善しようという「スリープテック」というアプローチが注目を浴びています。この分野で先駆けている「BRAIN SLEEP（ブ