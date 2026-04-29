LIVゴルフは、6月にルイジアナ州ニューオーリンズで第1回大会を開催予定だった『LIVゴルフatルイジアナ』 の開催延期を発表した。秋の開催を目指していくが、現時点では日程は確定しておらず、確実に行われるかも明言はされていない。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイング前日には「延期」の噂が流れたが、28日にLIVゴルフが正式に発表した。「現在ルイジアナ州と秋に開催することを協議している」。すでにLI