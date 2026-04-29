男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が家族ショットを披露した。２８日までにインスタグラムで「＃前澤杯久しぶりの連日観戦で夫の戦ってる孤独な中での環境の凄さを改めて実感」と会場に足を運んだことを明かし、前澤友作氏と記念撮影。「そんな世界で戦いながらも家に帰ってきたら最高のパパで家族を愛してくれていることがどれほど凄く、ありがたいことなのかをもっと考えなければならないと強く強く思い