◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）ヤクルトが阪神との首位攻防３連戦の初戦で大逃げを決め、首位に浮上した。主砲のオスナが不調のため登録を抹消された“非常事態”だったが、野手陣が１２安打１０得点と奮起。前回対戦でセ・リーグタイ記録の１６三振を許した才木から、２回に打者一巡の猛攻で６点を奪ってＫＯした。ＪＲＡ東京競馬場とコラボし「ＪＲＡ東京競馬場ナイター」と銘打たれた一戦で、連