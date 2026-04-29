◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）

ヤクルトが阪神との首位攻防３連戦の初戦で大逃げを決め、首位に浮上した。主砲のオスナが不調のため登録を抹消された“非常事態”だったが、野手陣が１２安打１０得点と奮起。前回対戦でセ・リーグタイ記録の１６三振を許した才木から、２回に打者一巡の猛攻で６点を奪ってＫＯした。ＪＲＡ東京競馬場とコラボし「ＪＲＡ東京競馬場ナイター」と銘打たれた一戦で、連敗を３で止めた。

ベンチはお祭り騒ぎだった。２回に４点を奪い、なお１死二、三塁。３番・内山が才木の直球を中前にはじき返し２点適時打を放った。この回一挙６得点。左脇腹の負傷が癒え、出場選手登録されたばかりの内山は「一番いい結果になってよかった。僕が来たおかげで勝てたと思いたい」と胸を張った。

打線はここ６試合で総得点１１と湿りがち。しかも才木には７日の前回対戦（甲子園）でセ・リーグタイ記録の１６奪三振を喫していた。好投手を２回でマウンドから引きずり降ろし攻略に成功。これまで全試合で４番を務めていたオスナが不振のため抹消を登録された中、先発野手全員安打の１２安打。阪神との３連戦初戦を制し単独首位に浮上した。

この日はＪＲＡ東京競馬場のコラボ。ヤクルトのスタメン発表も競馬の枠順を意識したものとなった。打順は馬柱のように、選手名もカタカナ表記で発表された。先発した野手陣が粘り強さを見せる中、投手陣も踏ん張った。２点差に追い上げられて迎えた６回、昨季新人王の荘司が「流れを断ち切ろうという思い」で好投。４番・佐藤からの相手を３人で退け、勢いを引き寄せた。

昨年まで主砲だったＷソックス・村上が本塁打を放った日は、開幕から７連勝。村上が１１号を放った２５日の中日戦（バンテリンＤ）は２―５で敗れたが、１２号を放ったこの日は勝って、通算で８勝１敗。最下位の中日に３連敗を喫した悪い流れを“好相性の日”に断ち切った。

池山監督は「彼（村上）もね、しっかり頑張ってるので。私たちもしっかり頑張らないととは思ってます」。シーズン前は苦戦を予想する声も多かったが、下馬評を覆すような戦いぶり。池山ヤクルトが混戦を抜け出し、今季は“１着”でゴールする。（岡野 将大）