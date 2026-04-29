29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1010円安の5万9010円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては907.46円安。出来高は1万3618枚だった。 TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比38.69ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59010 -1010 13618 日