　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1010円安の5万9010円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては907.46円安。出来高は1万3618枚だった。

　TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比38.69ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59010　　　　 -1010　　　 13618
日経225mini 　　　　　　 59030　　　　　-990　　　263118
TOPIX先物 　　　　　　　3733.5　　　　 -44.5　　　 16500
JPX日経400先物　　　　　 34020　　　　　-460　　　　 435
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　-4　　　　 897
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース