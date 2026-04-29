日経225先物：29日夜間取引終値＝1010円安、5万9010円
29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1010円安の5万9010円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては907.46円安。出来高は1万3618枚だった。
TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比38.69ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59010 -1010 13618
日経225mini 59030 -990 263118
TOPIX先物 3733.5 -44.5 16500
JPX日経400先物 34020 -460 435
グロース指数先物 753 -4 897
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3733.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比38.69ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59010 -1010 13618
日経225mini 59030 -990 263118
TOPIX先物 3733.5 -44.5 16500
JPX日経400先物 34020 -460 435
グロース指数先物 753 -4 897
東証REIT指数先物 売買不成立
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