国賓としてアメリカを訪問中のイギリスのチャールズ国王が連邦議会で演説を行い、両国の間に生じた緊張関係を念頭にアメリカへの「最高の敬意と友情を表明するためにここに来た」と述べました。ホワイトハウスでは28日、チャールズ国王夫妻の歓迎式典が開かれました。トランプ大統領は、「特別な関係」と言われてきた両国の関係の「継続を望む」と述べ、「絆は続いていくと確信している」と強調しました。その後、チャールズ国王は