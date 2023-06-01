バンド・ヨルシカの新曲「あぶく」が、最新の5月4日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で67位に初登場した。【動画】ヨルシカの新曲「あぶく」MVヨルシカは、コンポーザーの“n-buna”がボーカル“suis”を迎えて結成したバンド。本作は、4月6日に放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』（テレ東系列ほか）のオープニングテーマに起用されている。120位には、6人組ボーイズグループ・NCT WISHの4月20日にリリース