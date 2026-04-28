ついに安くなる？5キロのお米が2000円台に。今後の価格はどうなるでしょうか？【写真を見る】8〜9月には「3000円台前半」に？今後のコメ価格銘柄米5kgが2999円！3年ぶりの安さに東京・足立区にあるスーパー「ベニースーパー佐野店」では、GWに向けて特売用のチラシを用意していました。ベニースーパー赤津友弥 本部長「あきたこまちを2000円台（税抜）で販売するものを目玉にしております」銘柄米5キロを2999円（税抜）で限