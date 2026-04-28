ボートレース住之江の「第６０回なにわ賞」は２８日、準優勝戦が行われた。照屋厚仁（４１＝兵庫）は１０Ｒ、２コースから差して永井源と２番手争いへ。永井が２Ｍ突っ込んできた小野寺智洋と接触して後退し、２着に食い込み優出を決めた。「２コーナーはツイてました。４日目は行き足が鈍っていたけど、回転を上げてしっかりしてきました。中堅上位ですね。いい人は何人かいます。自分のは完全にバランス型で、行き足から伸び