家計のため、将来のため、あるいは社会とのつながりを求めてパート勤務をはじめるママもいるのではないでしょうか。つい仕事帰りにコンビニへ立ち寄り、甘いものや総菜を買い込み、気づけば思った以上に出費している……。そんな自分に落ち込みながらも、やめられない。投稿者さんは、そんなループに悩んでいます。『パート終わりのムダ遣いと暴食がやばい。仕事がしんどくてもうやめたい気持ちと、この程度で負けるかって気持ちと