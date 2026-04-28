1986年3月、福井市で女子中学生が殺害された事件で服役し、再審＝やり直しの裁判で無罪となった前川彰司（まえかわ・しょうし）さん。身体拘束に対する補償金として28日、福井地方裁判所におよそ4000万円を請求しました。記者リポート「前川彰司さんが刑事補償の請求のため、今、福井地方裁判所に入りました」1986年福井市で中学3年の女子中学生が包丁で数十か所を刺され死亡した殺人事件で服役し、2025年、再審＝やり直しの裁判で