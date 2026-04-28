今年１月に第１子出産を発表し、育児休暇中のＴＢＳ・近藤夏子アナウンサー（２９）が２８日、Ｘに新規投稿。子育て中の本音をつづった。ラジオで新生児を育てている母の話を聞いたとして、「私は新生児を育てているころ、心も身体も疲れて涙が何故か涙が止まらないときが多々ありました。悲しいわけでもない、でもなぜか涙が止まらないんです」と自身の体験を告白。「ここで、このままでは私はおかしくなると気がついて母に泣き